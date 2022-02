Nasce l’Osservatorio sulle Politiche educative dell’Eurispes (Di domenica 20 febbraio 2022) Al centro delle scelte Politiche italiane non dovrebbe esserci l’economia ma l’educazione. Così Mario Caligiuri, direttore dell’Osservatorio permanente sulle Politiche educative dell’Eurispes spiega il senso della nuova iniziativa che sarà presentata giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 9,30 in modalità webinar. L’obiettivo è quello di porre il tema dell’educazione al centro del dibattito pubblico e culturale del nostro Paese. L’incontro tra gli studiosi e gli esperti che animeranno l’Osservatorio promosso dall’Istituto sarà l’occasione per presentare alla comunità uno strumento di analisi e di ricerca che possa assistere le realtà pubbliche e sensibilizzare la pubblica opinione anche sugli interventi strutturali che il Pnrr prevede nel centrale settore dell’istruzione, ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) Al centro delle scelteitaliane non dovrebbe esserci l’economia ma l’educazione. Così Mario Caligiuri, direttore delpermanentespiega il senso della nuova iniziativa che sarà presentata giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 9,30 in modalità webinar. L’obiettivo è quello di porre il tema dell’educazione al centro del dibattito pubblico e culturale del nostro Paese. L’incontro tra gli studiosi e gli esperti che animerannopromosso dall’Istituto sarà l’occasione per presentare alla comunità uno strumento di analisi e di ricerca che possa assistere le realtà pubbliche e sensibilizzare la pubblica opinione anche sugli interventi strutturali che il Pnrr prevede nel centrale settore dell’istruzione, ...

Advertising

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: #redditodicittadinanza In Sardegna nasce l’osservatorio regionale delle povertà - ServiziAlLavoro : Nasce l'Osservatorio regionale della povertà, Nieddu: 'Miseria aggravata dall'emergenza Covid' ... e del lavoro att… - CAGLIARILIVEAPP : Povertà in Sardegna. Nasce l'Osservatorio Regionale per l'ascolto delle famiglie in difficoltà. - Crudeli45198835 : #redditodicittadinanza In Sardegna nasce l’osservatorio regionale delle povertà - giorgiolecis : Sardegna. Povertà, nasce l’osservatorio regionale -