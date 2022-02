Inter, furia Inzaghi nel post Sassuolo: che attacco ai suoi giocatori (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News L'Inter si prepara per la sfida contro il Sassuolo, ma l'allenatore Inzaghi non pensa ai neroverdi: "Era importante fare punti dopo la sconfitta di Cagliari, domani ci sarà la Roma. Siamo stati bravi a vincere".? C'era poca voglia di parlare per Simone Inzaghi nel post partita all'Internazionale del Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha anche ammesso in conferenza stampa di essere molto deluso dai microfoni dei suoi giocatori e dei giornalisti e non ha nascosto il suo rammarico per la sconfitta nerazzurra. "Sappiamo che tipo di squadra andremo ad incontrare - ha detto il tecnico nerazzurro. Citato da tuttoomercatoweb.com - ma non potevamo permetterci questo approccio. Nel secondo tempo siamo riusciti a costruire molto. Ma se ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News L'si prepara per la sfida contro il, ma l'allenatorenon pensa ai neroverdi: "Era importante fare punti dopo la sconfitta di Cagliari, domani ci sarà la Roma. Siamo stati bravi a vincere".? C'era poca voglia di parlare per Simonenelpartita all'nazionale del. Il tecnico nerazzurro ha anche ammesso in conferenza stampa di essere molto deluso dai microfoni deie dei giornalisti e non ha nascosto il suo rammarico per la sconfitta nerazzurra. "Sappiamo che tipo di squadra andremo ad incontrare - ha detto il tecnico nerazzurro. Citato da tuttoomercatoweb.com - ma non potevamo permetterci questo approccio. Nel secondo tempo siamo riusciti a costruire molto. Ma se ...

infoitsport : Inter, Inzaghi è una furia: “Niente Scudetto. L’episodio fa la differenza” - CorSport : #Inter, furia #Inzaghi: 'Approccio sbagliato, non possiamo permettercelo' ?? - sportli26181512 : Inter, furia #Inzaghi: 'Approccio sbagliato, non possiamo permettercelo': Tutta la delusione dell'allenatore dei ne… - fedeparea : A furia di sentirsi dire che solo l'#Inter poteva perdere il campionato, i suoi giocatori hanno incominciato a pens… - gigipoletti : A furia di dire 'siamo fuori dalla lotta scudetto..' i giocatori hanno finito per crederci. Con un altro allenatore… -