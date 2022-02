Golf, PGA Tour 2022: Joaquin Niemann completa l’opera e fa suo il The Genesis Invitational. Francesco Molinari 55° (Di lunedì 21 febbraio 2022) I Golfisti del PGA Tour 2022 archiviano un nuovo torneo mettendosi alle spalle il quarto e decisivo round del The Genesis Invitational (montepremi 12 milioni di dollari). Nato nel 1926 sotto il nome di Los Angeles Open, l’evento Californiano è ormai leggendario nel panorama internazionale, ed ogni anno regala spettacolo grazie ad un field di primissimo livello. Spettacolo che non è mancato neppure in questa edizione appena terminata, con Joaquin Niemann meritato vincitore. Il ventitreenne cileno è stato al comando della leaderboard sin da giovedì, costruendo il successo grazie ai primi due round a dir poco perfetti, amministrando poi il cospicuo margine di vantaggio sino al -19 conclusivo (265 colpi). Sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Iisti del PGAarchiviano un nuovo torneo mettendosi alle spalle il quarto e decisivo round del The(montepremi 12 milioni di dollari). Nato nel 1926 sotto il nome di Los Angeles Open, l’evento Californiano è ormai leggendario nel panorama internazionale, ed ogni anno regala spettacolo grazie ad un field di primissimo livello. Spettacolo che non è mancato neppure in questa edizione appena terminata, conmeritato vincitore. Il ventitreenne cileno è stato al comando della leaderboard sin da giovedì, costruendo il successo grazie ai primi due round a dir poco perfetti, amministrando poi il cospicuo margine di vantaggio sino al -19 conclusivo (265 colpi). Sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades ...

