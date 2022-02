Cecilia Rodriguez umilia Delia: “Noi sudamericani non siamo come lei …” (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip è sicuramente Delia Duran a proposito della quale nel corso delle ultime ore si è espressa Cecilia Rodriguez giudicando il comportamento della moglie di Alex Belli. Ma esattamente, che cosa ha detto la sorella minore di Belen? Facciamo un po’ di chiarezza. Cecilia Rodriguez commenta il comportamento di Delia Duran Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più discusse degli ultimi anni. A finire più volte al centro di polemiche e discussioni sono stati Delia Duran e il marito Alex Belli a causa del ‘triangolo’ amoroso che si è creato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione, e nello specifico a commentare una frase ... Leggi su cityroma (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip è sicuramenteDuran a proposito della quale nel corso delle ultime ore si è espressagiudicando il comportamento della moglie di Alex Belli. Ma esattamente, che cosa ha detto la sorella minore di Belen? Facciamo un po’ di chiarezza.commenta il comportamento diDuran Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più discusse degli ultimi anni. A finire più volte al centro di polemiche e discussioni sono statiDuran e il marito Alex Belli a causa del ‘triangolo’ amoroso che si è creato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione, e nello specifico a commentare una frase ...

