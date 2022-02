Ucraina: i leader di Donetsk e Lugansk ordinano la mobilitazione generale (Di sabato 19 febbraio 2022) I leader filorussi della repubblica separatista Ucraina di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass hanno chiamato alla “mobilitazione generale” con un decreto pubblicato on line. I militari governativi ucraini e i ribelli separatisti filorussi del Donbass si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Per i filorussi la situazione è “critica”. Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina, Valery Golubev, ha dichiarato lo “stato d’emergenza” per la crescente presenza di profughi fuoriusciti dalle confinanti autoproclamate repubbliche filorusse ucraine del Donbass. Oggi a Monaco conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Domani Macron incontrerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Ifilorussi della repubblica separatistadie di, nel Donbass hanno chiamato alla “” con un decreto pubblicato on line. I militari governativi ucraini e i ribelli separatisti filorussi del Donbass si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Per i filorussi la situazione è “critica”. Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l’, Valery Golubev, ha dichiarato lo “stato d’emergenza” per la crescente presenza di profughi fuoriusciti dalle confinanti autoproclamate repubbliche filorusse ucraine del Donbass. Oggi a Monaco conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Domani Macron incontrerà ...

