Tempesta d'amore, anticipazioni 19 febbraio: la confessione di Shirin (Di sabato 19 febbraio 2022) Per Shirin, a Tempesta d'amore, sarà ora di guardare Maja negli occhi e dirle che si è perdutamente innamorata di Florian. Le anticipazioni di oggi, sabato 19 febbraio, rivelano che la Von Thalheim si è accorta degli sguardi innamorati che l'amica rivolge al guardaboschi e, dopo averla addirittura scoperta con in mano una fotografia del ragazzo, le chiederà spiegazioni. Maja solleciterà Shirin a dirle la verità e, sebbene in un primo momento la Ceylan arrancherà e non saprà cosa rispondere, alla fine deciderà di confessare i sentimenti che prova per Florian. La ragazza spiegherà a Maja di essersi accorta di amare Vogt di recente, ma di aver deciso di reprimere quello che prova proprio per non rischiare nuovamente di compromettere la loro amicizia che, per lei, conta più di qualsiasi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022) Per, ad', sarà ora di guardare Maja negli occhi e dirle che si è perdutamente innamorata di Florian. Ledi oggi, sabato 19, rivelano che la Von Thalheim si è accorta degli sguardi innamorati che l'amica rivolge al guardaboschi e, dopo averla addirittura scoperta con in mano una fotografia del ragazzo, le chiederà spiegazioni. Maja solleciteràa dirle la verità e, sebbene in un primo momento la Ceylan arrancherà e non saprà cosa rispondere, alla fine deciderà di confessare i sentimenti che prova per Florian. La ragazza spiegherà a Maja di essersi accorta di amare Vogt di recente, ma di aver deciso di reprimere quello che prova proprio per non rischiare nuovamente di compromettere la loro amicizia che, per lei, conta più di qualsiasi ...

