SWITCH Rilasciato Turnips v1 6 18

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore averne haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.6.18.Tutnips è un homebrew per Nintendoche permette di vedere in anteprima su Animal Crossing: New Horizons il prezzo delle rape.Il tool inoltre legge i dati del tuo salvataggio e si consiglia vivamente di effettuare il backup prima dell'uso perchè potrebbero verificarsi perdite di dati.Questa versione è compatibile con l'ultimo aggiornamento del gioco 2.0.5 Download.nro Fonte Github

