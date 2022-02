LIVE Derthona-Virtus Bologna 24-18, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: +6 Bertram a fine primo quarto (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-21 TRIPLA di Filloy, Derthona torna in doppia cifra di vantaggio. Sanders si prende la quarta tripla della serata ma stavolta la sbaglia, 8’35” da giocare prima dell’intervallo. 28-21 Cannon si appoggia al tabellone. 26-21 TRIPLA di Teodosic. 26-18 Piazzato di Filloy. INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IIL primo quarto! L’ultimo tiro di Filloy si spegne sul ferro. 24-18 Penetrazione di Mannion, ultimo possesso del primo quarto per la Bertram. 24-16 Hervey a rimbalzo offensivo interrompe il parziale di 11-0 in favore del club piemontese. 24-14 Persa della Virtus con Mascolo che intercetta e vola in campo aperto a schiacciare il +10 Derthona. 22-14 Dentro il ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-21 TRIPLA di Filloy,torna in doppia cifra di vantaggio. Sanders si prende la quarta tripla della serata ma stavolta la sbaglia, 8’35” da giocare prima dell’intervallo. 28-21 Cannon si appoggia al tabellone. 26-21 TRIPLA di Teodosic. 26-18 Piazzato di Filloy. INIZIA IL SECONDO! FINISCE IIL! L’ultimo tiro di Filloy si spegne sul ferro. 24-18 Penetrazione di Mannion, ultimo possesso delper la. 24-16 Hervey a rimbalzo offensivo interrompe il parziale di 11-0 in favore del club piemontese. 24-14 Persa dellacon Mascolo che intercetta e vola in campo aperto a schiacciare il +10. 22-14 Dentro il ...

