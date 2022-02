L’intervista a Elettra Lamborghini troppo scabrosa? La Rai non la manda in onda. Fagnani: è stato un errore (Di sabato 19 febbraio 2022) Rai, scoppia il caso delL’intervista a Elettra Lamborghini che non è andata in onda nel programma Belve di Francesca Fagnani. L’intervista alla cantante sarebbe dovuta andare in onda nella prima puntata in programma venerdì 18 febbraio, ma a poche ore dal via tutto è saltato. Era stato il sito Dagospia ad anticipare il taglio: “Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità“. LEGGI ANCHE Elettra Lamborghini avrà una statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam Musica: Elettra Lamborghini e Rocco Hunt si contendono il brano tormentone dell'estate ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Rai, scoppia il caso delche non è andata innel programma Belve di Francescaalla cantante sarebbe dovuta andare innella prima puntata in programma venerdì 18 febbraio, ma a poche ore dal via tutto è saltato. Erail sito Dagospia ad anticipare il taglio: “Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità“. LEGGI ANCHEavrà una statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam Musica:e Rocco Hunt si contendono il brano tormentone dell'estate ...

