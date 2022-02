L’ex di Basciano risponde per le rime | “Troppo facile attribuire le proprie azioni malsane agli altri”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ha deciso di dire la sua, dopo esser stata in qualche modo tirata in ballo nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6,fidanzata di Alessandro, la madre di suo figlio, Clementina Deriu. Facciamo una piccola premessa: il discorso che ha fatto il concorrente del GF VIP è stato completamente assurdo, privo di ogni senso, senza nè capo e nè coda. Ma lui continua a essere convinto delle sue motiv, non si rende neppure conto di aver sbato e questo dimostra ancor di più quanto sia grave, arrogante e maleducato il suo atteggiamento. Pazienza, noi lo vedremo in tv per qualche altra settimana ( sempre che non esca giù lunedì) per cui alla fine, possiamo farcene una ragione. Non ha trovato però giusto, essere messa in mezzo in una situazione come quella che tutti hanno visto nell’ultima diretta del GF ...