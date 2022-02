Brutte notizie per Pioli, era diffidato: salterà la prossima partita! (Di sabato 19 febbraio 2022) Arrivano Brutte notizie per Stefano Pioli: Ismael Bennacer salterà la prossima partita. L’algerino preferito a Kessiè dal primo minuto era diffidato ed è stato ammonito al 35° minuto del primo tempo e dunque salterà la sfida di venerdì 25 febbraio contro l’Udinese, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 18:45. Bennacer, squalifica, diffidatoSalgono le chance di rivedere Franck Kessiè dal primo minuto contro i friulani. Hanno fatto tanto discutere le due panchine consecutive e le numerose voci di mercato che lo vedono addirittura vicino alle due rivali del Milan: Juventus e Inter. Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Arrivanoper Stefano: Ismael Bennacerlapartita. L’algerino preferito a Kessiè dal primo minuto eraed è stato ammonito al 35° minuto del primo tempo e dunquela sfida di venerdì 25 febbraio contro l’Udinese, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 18:45. Bennacer, squalifica,Salgono le chance di rivedere Franck Kessiè dal primo minuto contro i friulani. Hanno fatto tanto discutere le due panchine consecutive e le numerose voci di mercato che lo vedono addirittura vicino alle due rivali del Milan: Juventus e Inter.

