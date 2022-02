Born in the USA: le auto straniere più “yankee” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il mercato degli USA è ancora il più grande del mondo (sorry, Cina) e fa gola alle case di auto straniere. Ma importare certi modelli può essere costoso, quindi, perché non produrle in loco? In questo articolo v’illustreremo gli stabilimenti dei principali costruttori europei e giapponesi situati negli States, dando un’occhiata ai modelli che essi Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Il mercato degli USA è ancora il più grande del mondo (sorry, Cina) e fa gola alle case di. Ma importare certi modelli può essere costoso, quindi, perché non produrle in loco? In questo articolo v’illustreremo gli stabilimenti dei principali costruttori europei e giapponesi situati negli States, dando un’occhiata ai modelli che essi

Advertising

LorenzinaMoro : RT @Paolosantagata5: Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è «Born in the USA» mi cambiò la v… - POKI33847251 : RT @Paolosantagata5: Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è «Born in the USA» mi cambiò la v… - adelestancati : RT @Paolosantagata5: Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è «Born in the USA» mi cambiò la v… - BornToRunBot : RT @Paolosantagata5: Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è «Born in the USA» mi cambiò la v… - CasaLettori : RT @Paolosantagata5: Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è «Born in the USA» mi cambiò la v… -