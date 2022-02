Advertising

bizcommunityit : Professore rimprovera studenti di scuola media: aggredito a sangue nel Napoletano - iISud24 : Casavatore, professore rimprovera gli alunni: aggredito e picchiato da 5 adulti #18febbraio #Napoli #Cronaca… - PupiaTv : Casavatore, professore rimprovera studenti in classe e viene pestato a sangue sotto casa - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Professore rimprovera studenti di scuola media: aggredito a sangue nel Napoletano - mattinodinapoli : Professore rimprovera studenti di scuola media: aggredito a sangue nel Napoletano -

Ultime Notizie dalla rete : Professore rimprovera

Supplente in una scuola media,gli alunni della sua classe. Poche ore dopo un gruppo di uomini lo pesta sotto casa. Ildi Casavatore, ferito al volto e in varie parti del corpo, va prima dai carabinieri e poi ...- continua sotto - Ad agire sono stati degli uomini tra i 40 e 50 anni che hanno deciso di "punire" ilper essersi "permesso" di aver sgridato degli alunni che disturbavano una sua ...Un rimprovero a quanto pare di troppo e che ha fatto scattare ore dopo un vera e propria spedizione punitiva nei confronti del prof, docente in una scuola media di Casavatore. La vicenda è raccontata ...Quindi stava facendo questo ballo provocante davanti al cellulare. La professoressa è intervenuta cercando di fare un rimprovero a lei ma soprattuto per il video» ha ribadito. «Facciamo tanto per far ...