Incendio sul traghetto Grimaldi | “Nessun italiano tra i dispersi”

A fuoco il traghetto Euroferry Olympia della compagnia Grimaldi Lines vicino all'isola di Erikoussa, al Nord di Corfù, mentre era in navigazione da Igoumenitsa a Brindisi. Non tutti i passeggeri e i 51 membri dell'equipaggio, 288 in totale, sono stati tratti in salvo. Le autorità portuali di Corfù hanno contato ed identificato 277 persone.

