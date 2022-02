E' morto il piccolo caduto in un pozzo in Afghanistan | aveva 9 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo di… - Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - Antdef22 : “Ossessivamente sogno di un labirinto piccolo, pulito, al cui centro c’è un’anfora che ho quasi toccato con le mani… - FabioGentile7 : @volalibera1 @il_piccolo ritrovato morto stamattina ?? - VandalaTorre1 : RT @Agenzia_Ansa: Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo di 9 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : morto piccolo

... nella provincia di Zabul (Sud - Est del Paese), ed arriva meno di due settimane dopo la tragica vicenda delRayan in Marocco , estrattodopo cinque giorni di agonia nel fondo di un ...Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è: lo hanno annunciato funzionari talebani. Ildi 9 anni era caduto due giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello delRayan, il bimbo ...(ANSA) - KANDAHAR, 18 FEB - Il bambino intrappolato nel pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato ... per il nostro Paese", ha aggiunto. Il piccolo di cinque anni era caduto in un pozzo ...È morto il piccolo Haidar, nove anni, precipitato in un pozzo tre giorni fa in Afghanistan. La drammatica notizia è stata data da funzionari talebani. Inutili le forze in campo schierate per salvarlo, ...