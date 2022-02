Covid, Palamara: "Quarta dose per i fragili. E massima attenzione per monitorare le nuove varianti" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervista alla direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. "Omicron è più contagiosa nei bambini. Ora tutti gli indici sono in calo, ma il Coronavirus resterà una malattia severa. Non raggiungeremo l'immunità di gregge, perché il virus... Leggi su repubblica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervista alla direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. "Omicron è più contagiosa nei bambini. Ora tutti gli indici sono in calo, ma il Coronavirus resterà una malattia severa. Non raggiungeremo l'immunità di gregge, perché il virus...

Advertising

salernonotizie : Covid, Palamara (ISS): “Covid resta malattia severa. Non abbassare la guardia” - serenel14278447 : Covid, Palamara: 'Quarta dose per i fragili. E massima attenzione per monitorare le nuove varianti' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palamara Dai messaggi cifrati di Sallusti - Palamara all'epica di Allende Nel mercato contratto da bollette e Covid arriva a marzo anche il libro del generale Figliuolo con Beppe Severgnini S'intitola Un ... Fatto da Alessandro Sallusti insieme a Luca Palamara, un magistrato ...

La voce della Politica Bolognetti: la galassia fu radicale e le lacrime di coccodrillo Certo non riesco ad immaginare Palamara come il nuovo Enzo Tortora e non mi piace il garantismo ... Quanto alle questioni sul Covid che ho posto, esse riconducevano ai temi della democrazia, del diritto ...

Covid, Palamara: "Quarta dose per i fragili. E massima attenzione per monitorare le nuove varianti" La Repubblica Dai messaggi cifrati di Sallusti-Palamara all’epica di Allende Fatto da Alessandro Sallusti insieme a Luca Palamara, un magistrato che, radiato per indegnità dalla magistratura, fa la morale alla magistratura stessa. Un po’ come se il coronavirus facesse le pulci ...

Fabrizio Cicchitto bacchetta Giuliano Amato: l'errore della Corte Costituzionale sulla responsabilità civile La Corte non lo ammette per una ragione «sistemica» già spiegata nel libro di Palamara e Sallusti ... manteniamo il nostro dissenso su tutte le sue posizioni riguardanti il Covid). Una riserva abbiamo ...

Nel mercato contratto da bollette earriva a marzo anche il libro del generale Figliuolo con Beppe Severgnini S'intitola Un ... Fatto da Alessandro Sallusti insieme a Luca, un magistrato ...Certo non riesco ad immaginarecome il nuovo Enzo Tortora e non mi piace il garantismo ... Quanto alle questioni sulche ho posto, esse riconducevano ai temi della democrazia, del diritto ...Fatto da Alessandro Sallusti insieme a Luca Palamara, un magistrato che, radiato per indegnità dalla magistratura, fa la morale alla magistratura stessa. Un po’ come se il coronavirus facesse le pulci ...La Corte non lo ammette per una ragione «sistemica» già spiegata nel libro di Palamara e Sallusti ... manteniamo il nostro dissenso su tutte le sue posizioni riguardanti il Covid). Una riserva abbiamo ...