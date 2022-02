Aktis Acquachiara, si torna in acqua: esame Cus Palermo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aktis acquachiara: la squadra di Walter Fasano torna in acqua dopo oltre un mese nel campionato di serie A2 maschile di pallanuoto per la partita di Palermo. Ad oltre un mese di distanza dall’ultima partita ufficiale, il match giocato e perso lo scorso 8 gennaio contro il CN Latina, l’Aktis acquachiara torna in acqua. Nell’incontro Leggi su 2anews (Di venerdì 18 febbraio 2022): la squadra di Walter Fasanoindopo oltre un mese nel campionato di serie A2 maschile di pallanuoto per la partita di. Ad oltre un mese di distanza dall’ultima partita ufficiale, il match giocato e perso lo scorso 8 gennaio contro il CN Latina, l’in. Nell’incontro

