Uomini e Donne | in arrivo il tronista che sostituirà Matteo Ranieri? Il nome

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il trono diè ormai agli sgoccioli e nonostante la palese simpatia e la protezione di cui l’ex fidanzato di Sophie Codegoni gode da parte della redazione, tirare avanti un percorso ormai a senso unico, con una sola corteggiatrice, non è più possibile. Per questo motivo, stando a quanto emerge dalle ultime anticipazioni riguardanti, la scelta diavverrà nel corso della prossima registrazione, la stessa in cui potrebbe essere presentato il nuovo, colui che prenderà il suo posto., le accuse della corteggiatrice: “É tutto pilotato” Denise Mingiano ha fatto delle accuse ben precise al ...