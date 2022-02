SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 17 febbraio 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 17. La combinazione: 36, 48, 67, 77, 85, 87. Jolly: 38. Superstar: 74. Nessun ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati cinque ‘5’, che vincono 40.923 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 158,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Centrati cinque '5' da 40.923 euro ciascuno I numeri dell'estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 17 febbraio 2022. La combinazione vincente: 36, 48, 67, 77, 85, 87. Jolly: 38. Superstar: 74. Nessun '6' né '5+1', ma sono stati centrati cinque '5', che vincono 40.923 euro ciascuno.