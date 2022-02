Palermo | dal 9 al 12 giugno torna ' Una Marina di Libri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022), 17 feb. (Adnkronos) - “Unadi”, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: “Pensieri corsari”per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18 a. “Una edizione segnata da ricorrenze importanti – spiega Gaetano Savatteri – ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando ...