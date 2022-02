Napoli | fidati di Mertens | contro il Barcellona diventò leggenda

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Visti i problemi fisici di Osimhen, ilpotrebbe affidarsi ail. Il belga sa già come far male ai blaugrana Con il ritorno a pieno regime di Victor Osimhen dopo l’infortunio al volto, Driesè tornato ad accomodarsi in panchina come “riserva” del nigeriano e nelle ultime partite ha giocato solamente alcuni spezzoni. Questa sera, però, in un appuntamento da sogno come quello del Camp Nouil, ilpotrebbe nuovamente affidarsi al suo “folletto belga”. Osimhen ha accusato un problema al ginocchio e non ha il 100%, proverà a stringere i denti magià scalda i motori per vivere un’altra serata magica con indosso la maglia del suo cuore: quella azzurra. Spalletti deve ...

