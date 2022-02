(Di giovedì 17 febbraio 2022) È in arrivo su AmazonlaUnlimited. La nuova, che vedrà protagonisti tutti i campioni dellainclusi Fabio Quartararo,e Marc Marquez, offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte del Campionato Mondiale2021.Unlimited debutterà in esclusiva suil 14in Italia, Francia, Spagna e in più di 170 Paesi e territori in tutto il mondo, compresi Regno Unito e Stati Uniti. La nuova, composta da otto episodi da 50 minuti ciascuno, seguirà i piloti protagonisti della massima categoria sulle due ruote e i loro team ...

Advertising

Luxgraph : Arriva su Prime Video 'MotoGp Unlimited': docu-serie online dal 14 marzo - macitynet : La docu-serie MotoGP con Valentino Rossi a marzo su Prime Video - telodogratis : Solo su Prime Video la docu-serie MotoGP Unlimited, disponibile dal 14 Marzo! - gigibeltrame : Solo su Prime Video la docu-serie MotoGP Unlimited, disponibile dal 14 Marzo! #digilosofia - HDmotori : Solo su Prime Video la docu-serie MotoGP Unlimited, disponibile dal 14 Marzo! -

Ultime Notizie dalla rete : docu serie

Dai circuiti allo schermo di Prime Video . Tutti i campioni della MotoGP, come Valentino Rossi e Fabio Quartararo, sono i protagonisti dellaMotoGP Unlimited . Gli episodi - disponibili dal 14 marzo in Italia, Francia, Spagna e in più di 170 Paesi e territori in tutto il mondo, compresi Regno Unito e Stati Uniti - offriranno ...E' in arrivo su Amazon Prime Video laMotoGP Unlimited. La nuova, che vedrà protagonisti tutti i campioni della MotoGP inclusi Fabio Quartararo, Valentino Rossi e Marc Marquez, offrirà uno sguardo esclusivo ...Dai circuiti allo schermo di Prime Video. Tutti i campioni della MotoGP, come Valentino Rossi, sono i protagonisti di MotoGP Unlimited ...JumpCutMedia firma la produzione della seconda stagione di 'Ti spazzo in due' su Real Time. JumpCutMedia firma la produzione dei nuovi episodi di Ti Spazzo in Due in onda dal 18 f ...