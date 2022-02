Grande Fratello Vip, Alex Belli distrugge Nathaly Caldonazzo: ''È una serpe manipolatrice'' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alex Belli dichiara guerra a Nathaly Caldonazzo, parlando malissimo della concorrente del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 febbraio 2022)dichiara guerra a, parlando malissimo della concorrente delVip.

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - GrandeFratello : CHOC! Questa sera a Grande Fratello ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente! Twittat… - bottinochiara_ : RT @__carotina: Nathalie caldonazzo il più grande glow down di questo grande fratello - startwoooork : RT @__carotina: Nathalie caldonazzo il più grande glow down di questo grande fratello - __carotina : Nathalie caldonazzo il più grande glow down di questo grande fratello -