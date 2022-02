Fognini e il Sud America | dove ha regalato le imprese più spettacolari

Advertising

Gazzetta_it : Fognini e il Sud America, dove ci ha regalato le imprese più spettacolari -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Sud

La Gazzetta dello Sport

Le prime vittorie ? Il primo torneo Atp giocato da FabioinAmerica è stato a Buenos Aires nel 2006 quando da numero 312 del mondo (dopo aver superato le qualificazioni) mise alle corde ...Conclusa le settimane del cemento, Fabiosi è trasferito inAmerica, per disputare i primi tornei su terra rossa. Dopo essere uscito ai quarti di finale contro Delbonis a Buenos Aires, ha ...Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po' così, quel modo di fare ciondolante e a tratti indolente (che per qualcuno può apparire ...La stagione, in singolare, di Fabio Fognini potrebbe aver subito una svolta. Il tennista ligure ha iniziato questo nuovo anno con l’ATP Cup, dove però non ha disputato nessuna gara. In terra australia ...