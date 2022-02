Federica Brignone: chi è Daniele, il papà maestro di sci (Di giovedì 17 febbraio 2022) Federica Brignone è l’atleta italiana regina dello sci alpino: l’azzurra, come tante altre colleghe, ci sta regalando tantissime soddisfazioni, ultime fra tutte l’argento in gigante e il bronzo in combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino. I suoi traguardi, oltre che al suo talento, li deve anche al padre Daniele, maestro di sci che l’ha seguita agli albori della sua sfavillante carriera. Daniele Brignone, il maestro che ha insegnato a Federica a sciare La sua vita è stata da “uomo invisibile”: Daniele Brignone, maestro e allenatore di sci, è stato legato indissolubilmente ai grandi nomi dello sport. Prima a quello di sua moglie, Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice di alto livello, ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022)è l’atleta italiana regina dello sci alpino: l’azzurra, come tante altre colleghe, ci sta regalando tantissime soddisfazioni, ultime fra tutte l’argento in gigante e il bronzo in combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino. I suoi traguardi, oltre che al suo talento, li deve anche al padredi sci che l’ha seguita agli albori della sua sfavillante carriera., ilche ha insegnato aa sciare La sua vita è stata da “uomo invisibile”:e allenatore di sci, è stato legato indissolubilmente ai grandi nomi dello sport. Prima a quello di sua moglie, Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice di alto livello, ...

