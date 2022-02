Davigo va a processo, l'ex pm di Mani Pulite rinviato a giudizio per «rivelazione di segreto d?ufficio» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piercamillo Davigo andrà a processo. L'ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piercamilloandrà a. L'ex consigliere del Csm accusato dideld'ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di...

Advertising

ilriformista : Davigo oggi non era presente in aula perché impegnato in un convegno a Pisa sui trent’anni di Mani Pulite. #Davigo… - fattoquotidiano : Verbali di Amara, Davigo a processo - Elleenne1 : RT @Moonlightshad1: I 'garantisti' brindano al rinvio a giudizio di Davigo che comunque a processo ci andrà, non denuncia i giudici che ce… - kurz23 : RT @Moonlightshad1: I 'garantisti' brindano al rinvio a giudizio di Davigo che comunque a processo ci andrà, non denuncia i giudici che ce… - serebellardinel : In #Italia a processo ci vanno i PM,anzichè i delinquenti!!!!!?????????????? -