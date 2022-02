(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il, ma conosciamolo meglio!, chi è il: età,è nato a Sao Paulo il 19 febbraio del 1952 ed è une musicista italiano, fondatore del gruppo progressive rock. E’ conosciuto per aver composto molte, tra cui quelle dei film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Dracura 3D. Ma anche quelle di ...

Advertising

CorriereCitta : Claudio Simonetti, chi è il compositore: età, carriera, Goblin, figli, chi è la moglie, colonne sonore - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Claudio Simonetti ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #… - twittamiandrea : #OggiEUnAltroGiorno #17Febbraio Affetti Stabili Natalia Titova, Jessica Morlacchi, Pietro Masotti, Pierre e Chéri,… - altrogiornorai1 : Claudio Simonetti ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Simonetti

, il 19 febbraio compirà 70 anni. "Il mio lavoro mi conserva giovane, chi fa questo mestiere non va mai in pensione perché ha un progetto dietro l'altro". Il prossimo? "Con la mia ...DIRETTA/ Juve Stabia Catania (risultato finale 0 - 2): decide la doppietta di... diFranceschini) DIRETTA PICERNO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La ...Ci sarà anche Claudio Simonetti nella puntata odierna - giovedì 17 febbraio - di Oggi è un altro giorno. Il musicista nato in ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il compositore Claudio Si ...