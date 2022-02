Allegri “Il derby è sempre una partita speciale” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Torino – “Il derby è sempre una partita speciale. Giochiamo contro un Torino che ha un’anima da ‘Torò. In questo è stato molto bravo Juric. Noi giochiamo in casa ma sarà una gara molto complicata”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia del derby di Torino, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. “La gara di domani è uno snodo importante per il proseguimento della stagione. Subito dopo penseremo alla Champions. Ieri l’Inter ha fatto una bella partita. Le inglesi, il Psg, il Real e il Bayern sono le favorite. Dobbiamo essere concentrati sul momento e su quello che dobbiamo fare. Il mercato e il resto verranno dopo”, ha aggiunto Allegri. “La partita di domani è molto complicata e non so se giocheremo col tridente. Morata sta ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Torino – “Iluna. Giochiamo contro un Torino che ha un’anima da ‘Torò. In questo è stato molto bravo Juric. Noi giochiamo in casa ma sarà una gara molto complicata”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia deldi Torino, il tecnico della Juventus, Massimiliano. “La gara di domani è uno snodo importante per il proseguimento della stagione. Subito dopo penseremo alla Champions. Ieri l’Inter ha fatto una bella. Le inglesi, il Psg, il Real e il Bayern sono le favorite. Dobbiamo essere concentrati sul momento e su quello che dobbiamo fare. Il mercato e il resto verranno dopo”, ha aggiunto. “Ladi domani è molto complicata e non so se giocheremo col tridente. Morata sta ...

