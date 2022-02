Sporting Lisbona: è fatta per il 2004 Fatawu, strappato al Liverpool (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo Sporting Lisbona ha messo le mani sul promettente attaccante ghanese classe 2004 Fatawu Issahaku. Miglior giocatore dell'ultima Coppa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Loha messo le mani sul promettente attaccante ghanese classeIssahaku. Miglior giocatore dell'ultima Coppa...

Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - Giancar51891215 : @tancredipalmeri Adesso puoi pensare più sereno alla Juve e allo Sporting Lisbona... - matmosciatti11 : Da Sporting Lisbona a Sporting CP e da Oporto a Porto perché le squadre portoghesi ci vogliono far capire che, dopo… - ofoicracoid : @Kwaaibabatjie @ColpogobboYtube Sulla carta il Bayern è nettamente superiore, vists anche Sporting Lisbona- Man Cit… - sportli26181512 : Pronostico #Porto-#Lazio, Conceiçao favorito su #Sarri: Lusitani primi in campionato dove hanno pareggiato per 2-2… -