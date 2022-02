Short track, le parole di Cassinelli e Dotti dopo il bronzo olimpico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto chiude il podio nella Finale A dello Short track maschile al termine di una lunghissima battaglia contro il Comitato olimpico Russo. Si tratta di una medaglia semplicemente storica. Un podio mancava infatti dal 2002, quando gli azzurri chiusero al secondo posto in quel di Salt Lake City (Stati Uniti). L’Italia torna quindi nella top 3 a 20 anni di distanza dall’ultima volta. Tommaso Dotti ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara: “Sono contentissimo, ho scaricato l’emozione sul ghiaccio. Abbiamo fatto tutti il massimo. C’è tanto lavoro dietro a questa performance, tante persone hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommasoed Andreahanno conquistato la medaglia dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto chiude il podio nella Finale A dellomaschile al termine di una lunghissima battaglia contro il ComitatoRusso. Si tratta di una medaglia semplicemente storica. Un podio mancava infatti dal 2002, quando gli azzurri chiusero al secondo posto in quel di Salt Lake City (Stati Uniti). L’Italia torna quindi nella top 3 a 20 anni di distanza dall’ultima volta. Tommasoha dichiarato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara: “Sono contentissimo, ho scaricato l’emozione sul ghiaccio. Abbiamo fatto tutti il massimo. C’è tanto lavoro dietro a questa performance, tante persone hanno ...

