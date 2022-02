Serie A, la classifica degli ascolti Auditel: Milan e Inter in testa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra il -20% e il -50%. È questa il range della differenza di ascolti rilevati da Auditel per le singole squadre nel corso della prima metà del campionato 2021/22 rispetto al girone d’andata della scorsa stagione. Nella graduatoria riportata da Italia Oggi, per il 21/22 troviamo in testa il Milan con 15,8 milioni di spettatori L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra il -20% e il -50%. È questa il range della differenza dirilevati daper le singole squadre nel corso della prima metà del campionato 2021/22 rispetto al girone d’andata della scorsa stagione. Nella graduatoria riportata da Italia Oggi, per il 21/22 troviamo inilcon 15,8 milioni di spettatori L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, la classifica degli ascolti Auditel: Milan e Inter in testa: Tra il -20% e il -50%. È ques… - CalcioFinanza : Serie A, la classifica degli ascolti Auditel: Milan e Inter in testa - erroriarbitrali : RT @SkySport: Roma, Mancini è il giocatore più ammonito in Europa. CLASSIFICA #SkySport #Roma #GianlucaMancini #Mancini - Serietvitalia1 : SERIE TV ITALIA - CLASSIFICA SETTIMANALE DEI MIGLIORI ATTORI DEL MOMENTO - sportavellino : Serie C, classifica gir. C – La situazione dopo le gare di ieri - -