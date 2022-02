Richiuso il reparto covid di Codogno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo come reparto normale, il reparto covid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'ultimo aumento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo comenormale, ildi(Lodi). Era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'ultimo aumento ...

Advertising

iconanews : Richiuso il reparto covid di Codogno - AliceMonni : RT @TgrRai: Codogno, richiuso il reparto #Covid19 dell’ospedale. I locali verranno sanificati e venerdì riaperti per i pazienti non positiv… - TgrRai : Codogno, richiuso il reparto #Covid19 dell’ospedale. I locali verranno sanificati e venerdì riaperti per i pazienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Richiuso reparto Richiuso il reparto covid di Codogno E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo come reparto normale, il reparto Covid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'ultimo aumento di malati. E' quindi la seconda chiusura nella città simbolo dello scoppio della pandemia in Italia. Il ...

Bari: pinza dimenticata nell'intestino del paziente, Antonio muore a 78 anni Il motivo? Hanno lasciato una pinza nell'intestino e hanno richiuso la ferita senza rendersene ... L'8 marzo l'uomo ha subìto un quarto intervento ed è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, ...

Richiuso il reparto covid di Codogno - Ultima Ora Agenzia ANSA Richiuso il reparto covid di Codogno (ANSA) - CODOGNO (LODI), 16 FEB - E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo come reparto normale, il reparto Covid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 ...

E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo comenormale, ilCovid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'ultimo aumento di malati. E' quindi la seconda chiusura nella città simbolo dello scoppio della pandemia in Italia. Il ...Il motivo? Hanno lasciato una pinza nell'intestino e hannola ferita senza rendersene ... L'8 marzo l'uomo ha subìto un quarto intervento ed è stato poi trasferito neldi Rianimazione, ...(ANSA) - CODOGNO (LODI), 16 FEB - E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo come reparto normale, il reparto Covid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 ...