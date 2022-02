«Più di 500 milioni di italiani non potranno andare a lavoro…», scivolone della deputata Lucaselli (Fdl) sul Green pass. Poi le scuse – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Da oggi a più di 500 milioni di italiani è stato negato il diritto al lavoro». Lo scivolone della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli è stato pronunciato nel corso della discussione alla Camera su uno dei temi più caldi legati alla pandemia di Covid-19. Parlando della proroga dello stato d’emergenza nazionale e soprattutto dell’utilizzo obbligatorio del Super Green pass sui posti di lavoro per tutti gli over 50, Lucaselli ha riferito un numero senza dubbio eccessivo di dipendenti esonerati dal loro ruolo perché non possessori di Carta verde. A notarlo sono state le sentinelle del web che nel giro di poche ore hanno riempito il profilo della deputata di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Da oggi a più di 500diè stato negato il diritto al lavoro». Lodi Fratelli d’Italia Ylenjaè stato pronunciato nel corsodiscussione alla Camera su uno dei temi più caldi legati alla pandemia di Covid-19. Parlandoproroga dello stato d’emergenza nazionale e soprattutto dell’utilizzo obbligatorio del Supersui posti di lavoro per tutti gli over 50,ha riferito un numero senza dubbio eccessivo di dipendenti esonerati dal loro ruolo perché non possessori di Carta verde. A notarlo sono state le sentinelle del web che nel giro di poche ore hanno riempito il profilodi ...

AndreaVallascas : A 500 mila persone è stata tolto il lavoro e con esso la #dignità. Cosa fanno sindacati e magistrature di fronte al… - nzingaretti : Un nuovo bosco di 500 querce nel Parco di Aguzzano nel IV Municipio di #Roma. Un contributo decisivo nella lotta ai… - lenibolle : RT @OrioliPaolo: Più di 500 milioni... Quanti esattamente, un miliardo? Due? 'Non è democrazia' che qualcuno abbia mandato in parlamento… - rotre54 : RT @OrioliPaolo: Più di 500 milioni... Quanti esattamente, un miliardo? Due? 'Non è democrazia' che qualcuno abbia mandato in parlamento… - moffoletto : @CucchiRiccardo Ma nei 500 milioni, secondo lei sono compresi gli Italiani all’estero? Altrimenti siamo molti di più! -