Pechino 2022: sci di fondo, Italia in finale nella sprint a squadre tecnica classica uomini

Pechino, 16 feb. (Adnkronos) - Ottima prestazione dell'Italia nella sprint a squadre maschile di sci di fondo ai Giochi di Pechino 2022. Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto la semifinale 2, conquistando un posto diretto in finale. Gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 20'06''99, miglior crono complessivo delle due batterie. L'Italia sarà quindi fra le 10 che si giocheranno le medaglie alle 10.45 Italiane.

