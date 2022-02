Nokia G11 ufficiale in Italia: punta sull’autonomia e garantisce Android 13 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nokia G11 è stato ufficializzato per il mercato Italiano senza clamore: ecco specifiche tecniche e immagini di questo nuovo smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 16 febbraio 2022)G11 è stato ufficializzato per il mercatono senza clamore: ecco specifiche tecniche e immagini di questo nuovo smartphone. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Nokia G11 ufficiale in Italia: punta sull’autonomia e garantisce Android 13 - tuttoteKit : #Nokia G11 e #Nokia G21: svelati ufficialmente #Android #Smartphone #tuttotek - webnewsit : Il nuovo G11 di Nokia è un battery phone da non sottovalutare - notebookcheckit : #Nokia lancia gli smartphone G11 e G21 in Europa - David_c05 : HMD Global presenta Nokia G11 e G21: gli smartphone con tre giorni di autonomia -