Napoli: Osimhen salta l'allenamento, problemi al ginocchio. Il comunicato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vitor Osimhen non ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della sfida Barcellona-Napoli. Gli azzurri di Spalletti giocheranno giovedì contro la squadra spagnola, ma saranno da valutare le condizioni del giocatore nigeriano. Al momento Osimhen non desta grandi preoccupazioni, perché il report della SSCN fa sapere che il nigeriano "non ha svolto l'allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico la ginocchio destro". Il giocatore sarà valutato nelle prossime ore ma al momento le chance di giocare da titolare Barcellona-Napoli restano intatte. Nel caso Osimhen non dovesse farcela, allora sarà Mertens a guidare l'attacco del Napoli. Attacco che deve fare a meno degli infortunati Lozano e Politano.

