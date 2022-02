Massacro di Sandy Hook | Remington deve pagare

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Le famiglie di 5 bambini e 4 adulti uccisi nel 2012 nella sparatoria alla scuola elementare di, Connecticut, hanno raggiunto un accordo da 73 milioni di dollari con, l’ormai fallito produttore del fucile semiautomatico in stile AR-15 utilizzato nel: vittime 20 bambini e 6 adulti. L’accordo arriva più di 7 anni dopo la causa per omicidio colposo intentata controdalle famiglie, che sostenevano che il produttore di armi doveva essere ritenuto parzialmente responsabile della sparatoria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Intesa storica negli Stati Uniti tra i familiari della vittime del massacro di Sandy Hook e la Remington, l'azienda produttrice del fucile mitragliatore "Bushmaster" con cui dieci anni fa " era il 14 dicembre 2012 - il ventenne Adam Lanza fece strage di bambini in ...L'accordo appena raggiunto – che per riguarda solo nove famiglie delle vittime – prevede un risarcimento da 73 milioni di dollari, circa 64 milioni di euro. Ed è a suo modo storico, visto che utilizza ...In evidenza l'accordo di risarcimento raggiunto tra i familiari delle 28 persone (20 erano bambini) uccise da un ventenne fanatico di armi nel massacro della scuola di Sandy Hook, nel Connecticut, e ...