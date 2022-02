LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Remco Evenepoel contro tutti in salita (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Volta ao Algarve 2022. In programma oggi la Albufeira – Fóia (Monchique) di 182,4 chilometri con il primo arrivo in salita. Ultimi 25 chilometri davvero ricchi di insidie: prima il Picota (5,6% di pendenza media), poi l’ascesa conclusiva con 7,1 chilometri verso Monchique al 5,9% di media e punte massime che sfiorano il 10%. Non una salita impossibile, ma comunque la battaglia non mancherà. tutti contro Remco Evenepoel, ovviamente. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team dopo aver aiutato ieri in volata il compagno di squadra ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella secondadellaao. In programmala Albufeira – Fóia (Monchique) di 182,4 chilometri con il primo arrivo in. Ultimi 25 chilometri davvero ricchi di insidie: prima il Picota (5,6% di pendenza media), poi l’ascesa conclusiva con 7,1 chilometri verso Monchique al 5,9% di media e punte massime che sfiorano il 10%. Non unaimpossibile, ma comunque la battaglia non mancherà., ovviamente. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team dopo aver aiutato ieri in volata il compagno di squadra ...

