LIVE Sci alpino | Combinata donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Mikaela Shiffrin per l’oro | Brignone e Curtoni si giocano il podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINOBuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladellafemminile! Siamo giunti all’ultima gara individuale di scinella rassegna a cinque cerchi e l’Italia sogna ancora di agguantare un oro olimpico. Federicadeve superarsi per contendere il metallo più pregiato alle favorite odierne, la campionessa uscente Michelle Gisin e la leader di Coppa del Mondo. Anche la veterana rossocrociata Wendy Holdener ha ben figurato nell’unica prova di discesa disputata ieri, motivo per cui è elemento da tenere in grande considerazione. In casa Italia ...