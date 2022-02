La protesta del Liceo Righi contro la professoressa che aveva chiesto a un’alunna: “Stai sulla Salaria?” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Musica a palla, ombelichi scoperti, jeans strappati e tutte le altre norme del dress code scolastico rimesse in discussione: così il collettivo studentesco Ludus del Liceo Righi di via Boncompagni a Roma manifesta contro l’insegnante che nei racconti di una studentessa di 16 anni e dei suoi compagni di classe si sarebbe rivolta a lei chiedendole “Ma che Stai sulla Salaria?” dopo averla vista con la pancia scoperta. Questa mattina gli studenti si sono riuniti in assemblea e alla seconda ora sono entrati a scuola con abbigliamento non consono al dresscode. “Siamo arrabbiati per quello che è accaduto. Dopo gli insulti di una docente ricevuti da una studentessa del nostro Liceo come studenti del collettivo Ludus e del Liceo Righi abbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Musica a palla, ombelichi scoperti, jeans strappati e tutte le altre norme del dress code scolastico rimesse in discussione: così il collettivo studentesco Ludus deldi via Boncompagni a Roma manifestal’insegnante che nei racconti di una studentessa di 16 anni e dei suoi compagni di classe si sarebbe rivolta a lei chiedendole “Ma che?” dopo averla vista con la pancia scoperta. Questa mattina gli studenti si sono riuniti in assemblea e alla seconda ora sono entrati a scuola con abbigliamento non consono al dresscode. “Siamo arrabbiati per quello che è accaduto. Dopo gli insulti di una docente ricevuti da una studentessa del nostrocome studenti del collettivo Ludus e delabbiamo ...

