Incidente sull'A1, una cisterna prende fuoco e invade l'altra corsia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Il conducente è stato condotto in ospedale in codice giallo L'autostrada A1 all'altezza di Lodi è temporaneamente chiusa per un terribile Incidente. Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco su Twitter, l'Incidente ha coinvolto un'autocisterna carica di rifiuti farmaceutici infiammabili. La vettura ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco. Il conducente del veicolo, un 47enne, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Melegnano. Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un'autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata opposta e preso fuoco. Soccorso il conducente e #incendio spento, in corso dalle 7.00 l'intervento dei #vigilidelfuoco #16febbraio 9:00 ...

