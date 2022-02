I sensi di colpa di Iva Zanicchi quando lasciava la figlia sola per un mese intero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nessuna sorpresa per Iva Zanicchi l’ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno di sua figlia Michela e della nipote, Virginia. Sapeva che sarebbero entrate, sono arrivate tutte insieme, tre generazioni a confronto con i sensi di colpa che la cantante confessa, quelli per sua figlia, quando per un mese intero la lasciava con i nonni, con la tata. L’ha fatto per anni: Iva Zanicchi girava il mondo con le sue canzoni ma sceglieva il mese di novembre perché era quello senza nessuna ricorrenza, un mese un po’ triste. Sapeva che poi sarebbe tornata a dicembre con il Natale da organizzare e tante cose da festeggiare, ma non è bastato ad eliminare i suoi sensi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nessuna sorpresa per Ival’ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno di suaMichela e della nipote, Virginia. Sapeva che sarebbero entrate, sono arrivate tutte insieme, tre generazioni a confronto con idiche la cantante confessa, quelli per suaper unlacon i nonni, con la tata. L’ha fatto per anni: Ivagirava il mondo con le sue canzoni ma sceglieva ildi novembre perché era quello senza nessuna ricorrenza, unun po’ triste. Sapeva che poi sarebbe tornata a dicembre con il Natale da organizzare e tante cose da festeggiare, ma non è bastato ad eliminare i suoidi ...

