Dietrofront Mbappe | cambia idea e mette nei ‘guai’ l’Inter

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? DALLA SPAGNA - #Mbappé valuta di fare un passo indietro con il #RealMadrid ?? ???? Le ultime dalla Catalogna #LBDV #L… - LeBombeDiVlad : ???? DALLA SPAGNA - #Mbappé valuta di fare un passo indietro con il #RealMadrid ?? ???? Le ultime dalla Catalogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront Mbappe

E' bastato il supergol realizzato da Kylian Mbappé al 94' della partita di Champions League di ieri, decisivo per la vittoria del Paris St. Germain contro il Real Madrid, per terremotare il mercato ... L'Inter se la sarebbe dovuta vedere con l'Ajax, la Juve avrebbe giocato contro lo Sporting Lisbona: ma l'abbinata impossibile tra Villarreal e Manchester United, già rivali nei gironi eliminatori, ha portato l'UEFA al rapido dietrofront.