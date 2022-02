Come nasce un tumore e cosa accade alle cellule sane (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cancerogenesi è la formazione di un’alterazione cellulare che può portare nel tempo alla comparsa di una lesione tumorale. Queste alterazioni possono avere origine anche decenni prima della comparsa delle lesioni o della scoperta della malattia. tumore, cosa accade alle cellule Una cellula in qualche modo impazzisce, perde le sue caratteristiche e diventa diversa da quelle simili da lei. La prima scintilla potremmo definirla iniziazione, cioè un evento esterno in qualche modo va a interferire sul DNA. Questo elemento può avere svariate nature: un’alimentazione eccessivamente di grassi, sostanze nocive del fumo o un virus che modifica il materiale genetico della cellula. Ci sono comunque dei meccanici che possono correggere genetico. I meccanici tecnicamente si chiamano enzimi di riparazione e hanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cancerogenesi è la formazione di un’alterazione cellulare che può portare nel tempo alla comparsa di una lesione tumorale. Queste alterazioni possono avere origine anche decenni prima della comparsa delle lesioni o della scoperta della malattia.Una cellula in qualche modo impazzisce, perde le sue caratteristiche e diventa diversa da quelle simili da lei. La prima scintilla potremmo definirla iniziazione, cioè un evento esterno in qualche modo va a interferire sul DNA. Questo elemento può avere svariate nature: un’alimentazione eccessivamente di grassi, sostanze nocive del fumo o un virus che modifica il materiale genetico della cellula. Ci sono comunque dei meccanici che possono correggere genetico. I meccanici tecnicamente si chiamano enzimi di riparazione e hanno ...

