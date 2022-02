Berlino 2022 | ad Alcarras di Carla Simon l' Orso d' oro | il premio FIPRESCI a Paolo Taviani

Advertising

Festival di Berlino: a Paolo Taviani il premio della critica per il film 'Leonora Addio' #ANSA - RaiNews : Al film italiano il prestigioso riconoscimento della critica internazionale - fisco24_info : Berlino: Alcarras è Orso d'oro, premio critica a Taviani: Tante donne sul podio, Vincono politica, campagna e poesia

Diciotto le opere in lizza come miglior film Berlinale, 'Alcarras' di Carla Simon ha vinto l'ambito Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino. Lo ha annunciato la giuria del Festival, guidata dal regista di Hollywood M Night Shyamalan. 'Alcarras' è stato girato con attori non professionisti, tutti contadini della regione in cui si svolge la storia. Andrea Adriatico e Teatri di Vita ritornano sul sessismo e sui temi LGBT con il testo dell'autrice transessuale inglese Jo Clifford "ev", tradotto da Stefano Casi, reduce da una tournée in Italia e a Berlino.