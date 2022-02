Belen e Stefano San Valentino separati ma week end in un resort: le foto su Chi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non confermano, non smentiscono, giocano con i paparazzi, si fanno fotografare…Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme? I due al momento, non hanno parlato in modo diretto di quello che succede nella loro vita. A differenza di quanto succedeva fino a qualche mese fa, Stefano e Belen si vedono sempre più spesso. Frequentano gli stessi amici, escono a cena insieme, passeggiano per Milano in compagnia del piccolo Santiago. E secondo molti esperti di gossip, questo non è solo un riavvicinamento che parla di amicizia o di un rapporto speciale tra genitori, per il bene di un figlio. Ci sarebbe anche altro, ma cosa? Belen ha più volte ribadito in questi giorni che al momento vive la sua vita in modo sereno da mamma single ma che ha un bellissimo rapporto con Stefano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non confermano, non smentiscono, giocano con i paparazzi, si fannografare…de Martino sono tornati insieme? I due al momento, non hanno parlato in modo diretto di quello che succede nella loro vita. A differenza di quanto succedeva fino a qualche mese fa,si vedono sempre più spesso. Frequentano gli stessi amici, escono a cena insieme, passeggiano per Milano in compagnia del piccolo Santiago. E secondo molti esperti di gossip, questo non è solo un riavvicinamento che parla di amicizia o di un rapporto speciale tra genitori, per il bene di un figlio. Ci sarebbe anche altro, ma cosa?ha più volte ribadito in questi giorni che al momento vive la sua vita in modo sereno da mamma single ma che ha un bellissimo rapporto con...

