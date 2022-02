Bayern Monaco | lettera shock | tre calciatori minacciati di morte

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In unarecapitata alla sede del St.Pauli, il messaggio: tredeldiCome riferito dalla BILD, lo scorso 12 gennaio è stata recapitata unasconcertante nella sede del St.Pauli in quel di Amburgo: tredelsono statidi. «Salva il campionato, salva il calcio. Fuoco eagli sporchi maiali bavaresi», con particolare indicazione per Lewandowski, Gnabry e Neuer. I tre, come scritto nella«andrebbero fucilati con la classe arbitrale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

