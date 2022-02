Barcellona-Napoli, i convocati / Osimhen parte con la squadra (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Victor Osimhen è partito con il Napoli in direzione Barcellona. Il club ha diramato la lista dei convocati: il nigeriano è presente, a disposizione di Spalletti nonostante il sovraccarico al ginocchio per cui non si è allenato oggi, per precauzione. PORTIERI: Idasiak, Meret, Ospina DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Ruiz, Zielinski ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna I convocati di #BarcaNapoli #UEL #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/e6jrptqGv3 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 16, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Victorè partito con ilin direzione. Il club ha diramato la lista dei: il nigeriano è presente, a disposizione di Spalletti nonostante il sovraccarico al ginocchio per cui non si è allenato oggi, per precauzione. PORTIERI: Idasiak, Meret, Ospina DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Ruiz, Zielinski ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Ounas,, Petagna Idi #Barca#UEL #ForzaSempre pic.twitter.com/e6jrptqGv3 — Official SSC(@ssc) February 16, 2022 L'articolo ilsta.

