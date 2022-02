Torna Michelle Hunziker | “Ero prigioniera di una setta | ma oggi manipolarmi è impossibile”

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio“. Parla di sentimenti, che è stata ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a ’Verissimo’ su Canale 5. Affronta per la prima volta della fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, e aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre“.(45 anni), ospite a ‘Verissimo’ su Canale 5 Alla domanda di Silvia Toffanin, che le chiedeva se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’avesse aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento,ha confessato: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una ...

