Steak House e Macellerie d’Italia | la prima guida dedicata a questo settore

Leggi su velvetmag

(Di martedì 15 febbraio 2022) Esce laallee alleitaliane; non a casa si chiama. Il testo spiega e racconta, in trecentocinquanta pagine, le oltre quattrocento realtà sparse per tutto il Paese e dedicate alla tradizione gastronomica carnivora. Come spiega la nota che diffonde il libro, si tratterebbe del primo lavoro che affronta in maniera così dettagliataspecifico; un progetto editoriale che rappresenta, dunque, una novità assoluta. Unanel suo genereè una ...